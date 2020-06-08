Формула-1: Расселл виграв третій поспіль віртуальний Гран-прі

Новини спорту:Джордж Расселл переміг у віртуальній гонці в Баку.

Пілот «Вільямса» Джордж Расселл виграв віртуальний Гран-прі Азербайджану, повідомляє Укрінформ.

Другим став гонщик «Ред Булл» Алекс Албон. Третє місце посів пілот «Мерседес» Естебан Гутьєррес.

Це вже третя перемога Расселла у віртуальній серії. Саме він виграв попередні етапи – Гран-прі Іспанії і Гран-прі Монако. Раніше два Гран-прі виграв Шарль Леклер, по одній перемозі у Чжоу Гуаня і Алекса Албона.

Расселл очолив загальний залік віртуальної серії. В його активі 121 очко. Леклер тепер на другому місці – 99 очок.

Нагадаємо, Формула-1 оголосила, що замість скасованих і перенесених Гран-прі організація проведе віртуальні гонки. Перші реальні гонки сезону-2020 пройдуть 5 і 12 липня в Австрії.