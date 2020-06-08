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Чемпіон UFC у важкій вазі Міочіч оголосив про повернення до октагону

Чемпіон UFC у важкій вазі Міочіч оголосив про повернення до октагону
15:05 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Він може знову побитися з Корм'є.

Американський боєць хорватського походження Стіпе Міочіч, який володіє поясом чемпіона UFC у важкій вазі, оголосив про готовність знову повернутися до октагону.

“Час прийшов. Хто готовий!?”, – написав Міочіч в своєму інстаграмі.

У травні президент UFC Дана Уайт повідомляв, що повинен бути організований третій поєдинок Міочіча проти екс-чемпіона світу у важкій вазі Даніеля Корм’є.

У першому поєдинку в червні 2018 року Корм’є переміг Стіпе нокаутом в першому раунді, вигравши титул чемпіона UFC у важкій вазі. У серпні минулого року Міочіч повернув собі титул, нокаутувавши суперника в четвертому раунді.

Всього на рахунку 37-річного бійця 22 бої (19-3-15 КО).

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Стипе Миочич, Чемпион UFC.
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