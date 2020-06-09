Стамбул боротиметься за право прийняти літню Олімпіаду-2032

Новини спорту:Стамбул подасть свою заявку на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року.

"Думаю, Туреччина не має відмовлятися від своїх амбіцій щодо проведення Олімпіади-2032. Нам не можна відходити від цієї мети. Рішення прийнято на державному рівні. Місто готове, Стамбул повинен прийняти Олімпіаду", - цитує віцепрезидента Національного олімпійського комітету Туреччини Хасана Арата aa.com.tr.

Туреччина ніколи не приймала Олімпійські ігри. Стамбул претендував на проведення літньої Олімпіади-2020, але Ігри в результаті віддали Токіо (Японія).

Раніше повідомлялося, що остаточне рішення про проведення Ігор у Токіо буде прийнято навесні 2021 року.