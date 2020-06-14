Профспілка гравців МЛБ вимагає від ліги скоріше надати їм розклад сезону-2020

Асоціація гравців МЛБ (MLBPA) попросила керівництво ліги скоріше скласти розклад на сезон 2020 року, а не відхиляти їх пропозиції щодо повернення до гри, як було зроблено з боку МЛБ перед цим.

До цього керівництво ліги відхилило варіант профспілки з 89 матчами в сезоні.

“Подальший діалог з лігою буде марним. Прийшов час повернутися до гри. Просто скажіть нам, коли і де”, – заявив виконавчий директор MLBPA Тоні Кларк.

Раніше профспілка запропонував зіграти 89 ігор в скороченому сезоні 2020 року, що дало б спортсменам загальний пул в 50 мільйонів доларів по заробітній платі, якщо матчі пройдуть без уболівальників.

МЛБ не пішла на поступки гравцям. У лізі мають намір скоротити сезон до 76 ігор, і таким чином урізати витрати по заробітній платі спортсменів.

Сезон 2020 року в МЛБ повинен був стартувати ще 26 березня, проте його початок відклали через пандемію COVID-19. Чинний чемпіон – Вашингтон Нешналс.