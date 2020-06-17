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Легенда снукера Віллі Торн помер в 66 років

Легенда снукера Віллі Торн помер в 66 років
12:46 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Британець боровся з важкою хворобою.

Іменитий снукерист помер в 66 років після того, як потрапив в індуційну кому через дихальну недостатність.

У березні Торну поставили невтішний діагноз – рак крові. Минулого тижня британця доставили до лікарні в Іспанії з низьким кров'яним тиском.

"З важким і розбитим серцем я повинна офіційно оголосити, що сьогодні о 1:55 ранку Віллі Торн програв битву і помер! Віллі впав в септичний шок і не реагував ні на яке лікування, тому медиками було прийнято рішення відключити його від систем життєзабезпечення", - заявила Джулі О'Ніл, опікун і друг Торна.

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За кар'єру Віллі Торн виграв 6 турнірів і двічі доходив до чвертьфіналу на чемпіонаті світу. На його рахунку 190 максимальних брейків і місце в елітному клубі-100.

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Снукер, Помер, Віллі Торн.

Автор:

Телеграф
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