Легенда снукера Віллі Торн помер в 66 років

Британець боровся з важкою хворобою.

Іменитий снукерист помер в 66 років після того, як потрапив в індуційну кому через дихальну недостатність.

У березні Торну поставили невтішний діагноз – рак крові. Минулого тижня британця доставили до лікарні в Іспанії з низьким кров'яним тиском.

"З важким і розбитим серцем я повинна офіційно оголосити, що сьогодні о 1:55 ранку Віллі Торн програв битву і помер! Віллі впав в септичний шок і не реагував ні на яке лікування, тому медиками було прийнято рішення відключити його від систем життєзабезпечення", - заявила Джулі О'Ніл, опікун і друг Торна.

За кар'єру Віллі Торн виграв 6 турнірів і двічі доходив до чвертьфіналу на чемпіонаті світу. На його рахунку 190 максимальних брейків і місце в елітному клубі-100.