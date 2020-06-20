Зірка Торонто Меттьюс - хворий на коронавірус

Нападник Торонто Мейпл Ліфс Остон Меттьюс виявився одним із заражених коронавірусом хокеїстів НХЛ. Про це повідомила НХЛ.

Ліга повідомила, що позитивний тест на вірус здали 11 гравців. Всього протестували понад 200 хокеїстів.

Також в списку заражених виявилися кілька неназваних гравців Арізона Койотіс, які займалися в компанії Меттьюса.

У нинішньому сезоні Меттьюс набрав 80 очок (47 голів + 33 результативні передачі) в 70 матчах Мейпл Ліфс.

Через спалах коронавиірусної інфекції свою тренувальну базу закрили Тампа Бей Лайтнінг.

Нагадаємо, 8 червня стартував другий етап виходу НХЛ з карантину: командам дозволили відкрити тренувальні бази для занять гравців у невеликих групах.

НХЛ відновить сезон з плей-офф за участю 24 команд. Тренувальні табори франшиз стартують 10 липня.