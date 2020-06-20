Скачать
Субота, 20.06.2020
Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом
Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Фьюри может пойти по стопам Ломаченко
Фьюри может пойти по стопам Ломаченко
Умер легендарный игрок Интера
Умер легендарный игрок Интера

Зірка Торонто Меттьюс - хворий на коронавірус

Зірка Торонто Меттьюс - хворий на коронавірус
14:10 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Нападник Торонто Мейпл Ліфс Остон Меттьюс виявився одним із заражених коронавірусом хокеїстів НХЛ. Про це повідомила НХЛ.

Ліга повідомила, що позитивний тест на вірус здали 11 гравців. Всього протестували понад 200 хокеїстів.

Також в списку заражених виявилися кілька неназваних гравців Арізона Койотіс, які займалися в компанії Меттьюса.

У нинішньому сезоні Меттьюс набрав 80 очок (47 голів + 33 результативні передачі) в 70 матчах Мейпл Ліфс.

Через спалах коронавиірусної інфекції свою тренувальну базу закрили Тампа Бей Лайтнінг.

Нагадаємо, 8 червня стартував другий етап виходу НХЛ з карантину: командам дозволили відкрити тренувальні бази для занять гравців у невеликих групах.

НХЛ відновить сезон з плей-офф за участю 24 команд. Тренувальні табори франшиз стартують 10 липня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НХЛ, Хокей, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
02 ФК "Шахтар" сьогодні може достроково стати чемпіоном України з футболу
03 Зірка Торонто Меттьюс - хворий на коронавірус
04 Чоловіча та жіноча команди БК "Прометей" зіграють в єврокубках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся