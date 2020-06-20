Зірка Торонто Меттьюс - хворий на коронавірус

Ліга повідомила, що позитивний тест на вірус здали 11 гравців. Всього протестували понад 200 хокеїстів.
Також в списку заражених виявилися кілька неназваних гравців Арізона Койотіс, які займалися в компанії Меттьюса.
У нинішньому сезоні Меттьюс набрав 80 очок (47 голів + 33 результативні передачі) в 70 матчах Мейпл Ліфс.
Через спалах коронавиірусної інфекції свою тренувальну базу закрили Тампа Бей Лайтнінг.
Нагадаємо, 8 червня стартував другий етап виходу НХЛ з карантину: командам дозволили відкрити тренувальні бази для занять гравців у невеликих групах.
НХЛ відновить сезон з плей-офф за участю 24 команд. Тренувальні табори франшиз стартують 10 липня.