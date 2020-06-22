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Затверджено нові терміни проведення чемпіонату світу-2021 з хокею

Затверджено нові терміни проведення чемпіонату світу-2021 з хокею
17:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Конгрес Міжнародної федерації хокею (IIHF) затвердив перенесення термінів проведення чемпіонату світу 2021 року в Білорусі і Латвії. Повідомляє пресслужба IIHF.

Турнір пройде з 21 травня по 6 червня замість спочатку запланованих дат - з 7 по 23 травня.

Чемпіонат світу 2020 року, який повинен був пройти в травні в Швейцарії, був скасований через пандемію коронавірусу.

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Все по темі:

Латвия, Хокей, Білорусь, Чемпіонат світу.

Автор:

Телеграф
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