Скачать
Вівторок, 23.06.2020
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Лунин совершил суперсейв и отстоял сухой матч (Видео)
Украинская Суперлига может расшириться
Украинская Суперлига может расшириться
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира заразился коронавирусом
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)
Динамо - Колос: обзор скандального матча (Видео)

Суперліга в наступному сезоні може розширитися до 10 команд

Суперліга в наступному сезоні може розширитися до 10 команд
20:20 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
На підвищення в класі претендують Тернопіль-ТНЕУ та БК Рівне.

Суперліга в наступному сезоні може розширитися до 10 команд. Підвищитися в класі захотіли два колективи, які представляють Першу Лігу – Тернопіль-ТНЕУ та БК Рівне.

Клуби мають право до 10 липня надіслати заявку на участь в Суперлізі. При цьому, підвищитися в класі зможе тільки одна команда: в разі, якщо обидва клуби пройдуть атестацію, в Суперлігу буде допущений тільки Тернопіль-ТНЕУ, як команда з вищим рейтингом за підсумками минулого сезону.

У березні виконком Федерації баскетболу України прийняв рішення достроково завершити сезон в Суперлізі і Вищій лізі через епідемію коронавируса COVID-19 в світі.

Рішення також стосується і змагань в двох вищих дивізіонах чемпіонату України з баскетболу серед жінок. Фінал чотирьох Кубка України, який повинен був відбутися в березні, перенесений на вересень.

Чемпіонським титул завоював Дніпро під керівництвом Дениса Журавльова. Друге місце зайняв Київ-Баскет, третє – Прометей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Суперлига, Новини баскетболу.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Роналду оформив переможний гол у першій грі "Ювентуса" після рестарту Серії А
02 В АПЛ виявили один випадок зараження за підсумками чергового тестування на коронавірус
03 Гвардіола розповів, хто може замінити Сане в Ман Сіті
04 Меньє підписав контракт з Боруссією Дортмунд
05 Прикарпаття пройшло повторне тестування на коронавірус перед поновленням Першої ліги
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся