На підвищення в класі претендують Тернопіль-ТНЕУ та БК Рівне.

Суперліга в наступному сезоні може розширитися до 10 команд. Підвищитися в класі захотіли два колективи, які представляють Першу Лігу – Тернопіль-ТНЕУ та БК Рівне.

Клуби мають право до 10 липня надіслати заявку на участь в Суперлізі. При цьому, підвищитися в класі зможе тільки одна команда: в разі, якщо обидва клуби пройдуть атестацію, в Суперлігу буде допущений тільки Тернопіль-ТНЕУ, як команда з вищим рейтингом за підсумками минулого сезону.

У березні виконком Федерації баскетболу України прийняв рішення достроково завершити сезон в Суперлізі і Вищій лізі через епідемію коронавируса COVID-19 в світі.

Рішення також стосується і змагань в двох вищих дивізіонах чемпіонату України з баскетболу серед жінок. Фінал чотирьох Кубка України, який повинен був відбутися в березні, перенесений на вересень.

Чемпіонським титул завоював Дніпро під керівництвом Дениса Журавльова. Друге місце зайняв Київ-Баскет, третє – Прометей.