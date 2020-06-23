Названі претенденти. Суперлігу в наступному сезоні розширять до 10 команд

«Тернопіль-ТНЕУ» та БК «Рівне» є кандидатами на одне вакантне місце.

Сьогодні, 23 червня, відбувся Виконком ФБУ, на якому в режимі відеоконференції було обговорено ряд важливих питань, зокрема кількість команд-учасниць наступного сезону Суперліги.

Наразі бажання приєднатись до команд елітного дивізіону виявляють кращі команди минулого сезону Вищої ліги – представники Групи 2 «Тернопіль-ТНЕУ» (переможець групового раунду) та БК «Рівне» (що посів друге місце).

Дедлайном прийому заявок встановлено 10 липня, до цієї дати клуби мають підтвердити готовність грати в Суперлізі.

При цьому до головного дивізіону буде допущено лише один клуб. Якщо вимоги по підвищенню в класі виконають та фінансові гарантії нададуть обидва клуби, учасником наступного сезону Суперліги стане «Тернопіль-ТНЕУ», як команда з вищим рейтингом за підсумками минулого сезону.