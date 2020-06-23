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Вівторок, 23.06.2020
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Названі претенденти. Суперлігу в наступному сезоні розширять до 10 команд

Названі претенденти. Суперлігу в наступному сезоні розширять до 10 команд
20:35 Сьогодні Телеграф Фото: sport.ua Фото: Twitter
«Тернопіль-ТНЕУ» та БК «Рівне» є кандидатами на одне вакантне місце.

Сьогодні, 23 червня, відбувся Виконком ФБУ, на якому в режимі відеоконференції було обговорено ряд важливих питань, зокрема кількість команд-учасниць наступного сезону Суперліги.

Наразі бажання приєднатись до команд елітного дивізіону виявляють кращі команди минулого сезону Вищої ліги – представники Групи 2 «Тернопіль-ТНЕУ» (переможець групового раунду) та БК «Рівне» (що посів друге місце).

Дедлайном прийому заявок встановлено 10 липня, до цієї дати клуби мають підтвердити готовність грати в Суперлізі. 

При цьому до головного дивізіону буде допущено лише один клуб. Якщо вимоги по підвищенню в класі виконають та фінансові гарантії нададуть обидва клуби, учасником наступного сезону Суперліги стане «Тернопіль-ТНЕУ», як команда з вищим рейтингом за підсумками минулого сезону. 

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ФБУ.

Автор:

Телеграф
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