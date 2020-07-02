Parimatch провів квіз до дня спортивної журналістики

20 провідних спортивних журналістів напередодні свого професіонального свята зійшлися у запеклій боротьбі у квізі від Parimatch.

Інтелектуальна гра вже стала традиційною для представників ЗМІ, але цього разу вона вперше пройшла в режимі онлайн, щоб не порушувати карантинні обмеження. Але головне, що нічого не стало на заваді проведенню заходу до Міжнародного дня спортивної журналістики.

Ведучими квізу стали пресс-аташе національної збірної України Олександр Гливинський та Олег Баркаджиєв.

Протягом гри учасники довгий час не могли визначити явного лідера. Це свідчило про те, що на квіз зібралися дійсно справжні знавці спорту, які знають відповіді навіть на підступні запитання. Наприклад, пляшки з чим брав на перегони Тур де Франс француз Жан Робіч. Золотом, свинцем чи ртуттю? Серед учасників було чимало тих, хто знали правильну відповідь. Пляшки зі свинцем допомагали худенькому французу (60 кг) швидше долати спуски і у підсумку фінішувати першим.

А ось у квізі перше місце та звання найсильнішого ерудита дісталося Олегу Ткачуку. Також у топ-3 увійшли Максим Гіленко та Олександр Ващук.

«Кожен спортивний Квіз від Parimatch дарує атмосферу справжньої боротьби. Навіть, незважаючи на те, що цього разу ми провели гру у режимі онлайн. Тепер я розумію, чому у нас виходять такі цікаві та глибокі матеріали, їх пишуть справжні майстри своєї справи. Дякуємо всім нашим гостям за участь і окремо вітаю тих, хто зайняв призові місця» — прокоментував захід представник Parimatch Вадим Місюра.