"Мотор" зіграє з "Барселоною" в гандбольної Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі Європейської федерації гандболу (ЄГФ) у Відні (Австрія) відбулося жеребкування групового етапу чоловічої гандбольної Ліги чемпіонів.

Чемпіон України запорізький "Мотор" потрапив в групу В, де також зіграють іспанська "Барселона", французький "Нант", угорський "Веспрем", німецький "Кіль", данський "Ольборг", словенський "Целє" і хорватський "Загреб".

До групи А потрапили французький "Парі Сен-Жермен", северомакедонський "Вардар" зі Скоп'є, угорський "Пік" з Сегеда, португальський "Порту", норвезький "Ельверум", німецький "Фленсбург", польський "Віве" з Кельце і гандбольний клуб імені Мєшкова з Білорусі.

Змагання в групах розпочнуться 16 вересня 2020 року, а фінішують 4 березня 2021-го.

За підсумками групового етапу прямі путівки в чвертьфінальну стадію отримають по два кращі клуби. Команди, які займуть 3-6-е місця, в березні-квітні зіграють в поєдинках плей-офф за чотири вакансії до 1/4 фіналу. Чвертьфінали намічені на середину травня, "Фінал чотирьох" має пройти 12-13 червня.