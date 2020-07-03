Скачать
П'ятниця, 03.07.2020
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ
Рябоконь и Буяльский стали лучшими по итогам месяца в УПЛ
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура
Динамо - Шахтер и другие: где и когда смотреть матчи УПЛ 29-го тура

Розпочався другий фінальний тур жіночої першої ліги у Житомирі

Розпочався другий фінальний тур жіночої першої ліги у Житомирі
22:30 Сьогодні Телеграф sport.ua unsplash.com
Черкаський МСК «Дніпро» на ігри не з'явився і йому будуть зараховані технічні поразки

Другий тур «Фіналу чотирьох» чемпіонату України з волейболу в першій лізі серед жінок стартував у п'ятницю в Житомирі. Втім, від квартету найсильніших тепер залишилося тільки три команди, адже волейболістки черкаського МСК «Дніпро» на турнір не з'явилися. Сьогодні їм було зараховано технічну поразку в матчі з господарками туру, який не відбувся.

А ось головний конкурент команди «Полісся-ліцей-інтернат» клуб із села Кірнічки Одеської області «Фогтланд» свій поєдинок провів з ВК «ПНУ-Івано-Франківськ» та переконливо переміг з рахунком 3:0.

Чемпіонат України з волейболу. перша ліга
Жінки. «Фінал чотирьох». 2-й тур
3 липня. Житомир
«Полісся-ліцей-інтернат» (Житомир) - МСК «Дніпро» (Черкаси)
3:0 (25:0, 25:0, 25:0) - технічна перемога через неявку
«Фогтланд» (с.Кірнічкі, Одеська область) - ВК «ПНУ-Івано-Франківськ»
3:0 (25:17, 25:12, 25:16)
    
Поточне положення команд фінального турніру жіночої першої ліги:
1. «Полісся-ліцей-інтернат» (Житомир) 4 матчі, 4 перемоги, 0 поразок, 12 очок, співвідношення партій 12 - 1
2. «Фогтланд» (с.Кірнічкі, Одеська область) 4, 3, 1, 9, 10 - 4
3. ВК «ПНУ-Івано-Франківськ» 4, 1, 3, 3, 3 - 10
4. МСК «Дніпро» (Черкаси) 4, 0, 4, -1, 2 - 12

4 липня у суботу відбудеться вирішальний матч за малі золоті медалі, в якому зіграють «Полісся-ліцей-інтернат» і «Фогтланд». Господарок майданчика для досягнення мети може влаштувати перемога з будь-яким рахунком і навіть поразка в п'яти сетах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Спорт, Волейбол, Жіноча ліга.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Легендарний форвард назвав Мессі "півтораметровим аутистом"
02 Динамо-Брест: Хачеріді і Нойок з підозрою на коронавірус
03 Серхіо Рамос забив сотий гол у кар'єрі
04 Георгій Цецадзе: "Бачу по тренуваннях, що прогрес є"
05 CAS винесе рішення у справі Ман Сіті 13 липня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся