Розпочався другий фінальний тур жіночої першої ліги у Житомирі

Черкаський МСК «Дніпро» на ігри не з'явився і йому будуть зараховані технічні поразки

Другий тур «Фіналу чотирьох» чемпіонату України з волейболу в першій лізі серед жінок стартував у п'ятницю в Житомирі. Втім, від квартету найсильніших тепер залишилося тільки три команди, адже волейболістки черкаського МСК «Дніпро» на турнір не з'явилися. Сьогодні їм було зараховано технічну поразку в матчі з господарками туру, який не відбувся.

А ось головний конкурент команди «Полісся-ліцей-інтернат» клуб із села Кірнічки Одеської області «Фогтланд» свій поєдинок провів з ВК «ПНУ-Івано-Франківськ» та переконливо переміг з рахунком 3:0.

Чемпіонат України з волейболу. перша ліга

Жінки. «Фінал чотирьох». 2-й тур

3 липня. Житомир

«Полісся-ліцей-інтернат» (Житомир) - МСК «Дніпро» (Черкаси)

3:0 (25:0, 25:0, 25:0) - технічна перемога через неявку

«Фогтланд» (с.Кірнічкі, Одеська область) - ВК «ПНУ-Івано-Франківськ»

3:0 (25:17, 25:12, 25:16)



Поточне положення команд фінального турніру жіночої першої ліги:

1. «Полісся-ліцей-інтернат» (Житомир) 4 матчі, 4 перемоги, 0 поразок, 12 очок, співвідношення партій 12 - 1

2. «Фогтланд» (с.Кірнічкі, Одеська область) 4, 3, 1, 9, 10 - 4

3. ВК «ПНУ-Івано-Франківськ» 4, 1, 3, 3, 3 - 10

4. МСК «Дніпро» (Черкаси) 4, 0, 4, -1, 2 - 12

4 липня у суботу відбудеться вирішальний матч за малі золоті медалі, в якому зіграють «Полісся-ліцей-інтернат» і «Фогтланд». Господарок майданчика для досягнення мети може влаштувати перемога з будь-яким рахунком і навіть поразка в п'яти сетах.