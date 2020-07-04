Сент-Луїс призупинив тренування через спалах коронавірусу

Сент-Луїс Блюз призупинили тренування через спалах коронавірусу в команді.

До занять команда повернеться в понеділок.

Франшиза не називає гравців, які були заражені коронавірусом.

Блюз не тренувалися вчора, але очікується, що команда повернеться до тренувань в понеділок, 6 липня.

Раніше через спалах коронавірусу свою базу були змушені закрити Тампа Бей Лайтнінг. Заражені гравці були відправлені на карантин, а базу продезінфікували і відкрили через п’ять днів.

Третій етап виходу НХЛ з карантину повинен стартувати 10 липня, але дату можуть зрушити, оскільки своїм голосуванням її поки не підтримали самі хокеїсти. Поки командам дозволено проводити тренування в групах не більше 12 людей.