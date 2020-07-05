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Британка Томпсон побила світовий рекорд, піднявши колоду вагою 135 кг

Британка Томпсон побила світовий рекорд, піднявши колоду вагою 135 кг
10:28 Сьогодні Телеграф Укринформ
Андреа Томпсон встановила новий світовий рекорд, піднявши металеву конструкцію, що нагадує за формою колоду, вагою 135 кг (297 фунтів). Це досягнення було зафіксовано 4 липня в містечку Мелтон у Великій Британії, повідомляє championat.com.

Попереднє досягнення було встановлено в 2019 році і належало Даніель Ваджі, яка підняла аналогічну конструкцію вагою у 129 кг (284 фунти). Новий рекорд британська спортсменка встановила з другої спроби.

Томпсон чотири рази визнавалася найсильнішою жінкою Великої Британії. У 2018 році вона отримала звання найсильнішої жінки світу, а торік стала третьою в тому ж заліку.

Цікаво, що спортивну кар'єру Томсон початку випадково. У 2014 році вона прийшла в тренажерний зал, щоб схуднути до весілля подруги.

Фото: championat.com.

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Рекорд, Спорт.

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Телеграф
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