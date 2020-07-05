Британка Томпсон побила світовий рекорд, піднявши колоду вагою 135 кг

Андреа Томпсон встановила новий світовий рекорд, піднявши металеву конструкцію, що нагадує за формою колоду, вагою 135 кг (297 фунтів). Це досягнення було зафіксовано 4 липня в містечку Мелтон у Великій Британії, повідомляє championat.com.

Попереднє досягнення було встановлено в 2019 році і належало Даніель Ваджі, яка підняла аналогічну конструкцію вагою у 129 кг (284 фунти). Новий рекорд британська спортсменка встановила з другої спроби.

Томпсон чотири рази визнавалася найсильнішою жінкою Великої Британії. У 2018 році вона отримала звання найсильнішої жінки світу, а торік стала третьою в тому ж заліку.

Цікаво, що спортивну кар'єру Томсон початку випадково. У 2014 році вона прийшла в тренажерний зал, щоб схуднути до весілля подруги.

Фото: championat.com.