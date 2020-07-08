Українська легкоатлетка в Кенії побудувала будинок для африканської сім'ї

Ляхова в Кенії збиралася провести основний етап підготовки до Олімпійських ігор в Токіо, але пандемія коронавіруса зірвала плани українки і змусила її надовго затриматися в Африці.

Дворазова переможниця Європейських ігор в Кенії часу дарма не втрачала. Ляхова разом з іншими членами збірної України побудувала будинок для місцевої багатодітної сім'ї.

"Ось і закінчився наш благодійний проект в Кенії. Спасибі велике всім, хто взяв участь і допоміг реалізувати це в життя.

Всі разом ми побудували будинок для однієї дуже класної кенійської сім'ї. У цій родині живе зараз четверо дітей і мама. Батька вбили близько трьох місяців тому. Тому для них це було дуже непростий час. І я щаслива, що ми знайшли саме цю сім'ю.

Впевнена, що вони будуть берегти і доглядати за будинком. Так, і вийшов дуже класний будинок, і тепер кожен, хто приходить в гості, хоче побудувати такий же. А це вже успіх", - написала Ляхова в Instagram.