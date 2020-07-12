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UFC 249: Усман не лишив шансів Масвідалю

UFC 249: Усман не лишив шансів Масвідалю
10:50 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
В Абу-Дабі пройшов бій чемпіона UFC у напівсередній вазі Камару Усмана і Хорхе Масвідалом.

У головному бою вечора UFC 249, що відбувся на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі між собою зійшлися чемпіон на півсереднього дивізіону Камару Усман (17-1) і володар поясу BMF Хорхе Масвідаль (35-14).

У доволі нудному поєдинку обидва бійці виглядали не на рівні суперзірок. Масвідалю вдався лише перший раунд, коли він міг протистояти своєму опоненту на рівних.

Інші чотири періоди Усман був на голову сильніше свого суперника, хоча дуже активними його дії також не назвеш. Він затискав свого опонента біля сітки, пробивав удари по корпусу, топтав ноги та намагався підловити ворога на ударі плечем.

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У підсумку рішення суддів 50-45; 50-45; 49-46 на користь Усмана нікого не здивувало.

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Все по темі:

UFC, Камару Усман, Хорхе Масвидаль.

Автор:

Телеграф
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