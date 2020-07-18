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20-річна фігуристка Катерина Александровська покінчила життя самогубством

20-річна фігуристка Катерина Александровська покінчила життя самогубством
14:37 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У Москві загинула відома фігуристка Катерина Александровська. Причиною смерті 20-річної дівчини стало падіння з вікна. Про загибель Александровської, яка виступає за Австралію, повідомляє телеграм-канал "112". Нещасний випадок став у ніч з 17 на 18 липня.

Чемпіон світу серед юніорів з фігурного катання, австралійська фігуристка Катерина Александровська загинула в Москві.

Повідомляється, що дівчина випала з вікна з 6-го поверху. Тіло виявили під вікнами будинку.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Раніше Катерина вже намагалася накласти на себе руки після перенесеної травми.

Фігуристка Катерина Александровська, яка народилася в Росії, представляла Австралію. У 2017 році вона стала чемпіонкою світу серед юніорів з фігурного катання, в тому ж році перемогла в юніорському фіналі Гран-прі, двічі ставала чемпіоном Австралії в 2017 і 2019 роках.

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Катерина Александровська.

Автор:

Телеграф
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