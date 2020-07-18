20-річна фігуристка Катерина Александровська покінчила життя самогубством

Чемпіон світу серед юніорів з фігурного катання, австралійська фігуристка Катерина Александровська загинула в Москві.
Повідомляється, що дівчина випала з вікна з 6-го поверху. Тіло виявили під вікнами будинку.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Раніше Катерина вже намагалася накласти на себе руки після перенесеної травми.
Фігуристка Катерина Александровська, яка народилася в Росії, представляла Австралію. У 2017 році вона стала чемпіонкою світу серед юніорів з фігурного катання, в тому ж році перемогла в юніорському фіналі Гран-прі, двічі ставала чемпіоном Австралії в 2017 і 2019 роках.