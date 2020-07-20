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Хабіб Нурмагомедов проведе титульний бій з Джастіном Гетжі

Хабіб Нурмагомедов проведе титульний бій з Джастіном Гетжі
Оновлено 13:52 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Володар пояса Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов проведе титульний бій з тимчасовим чемпіоном організації американцем Джастіном Гетжі на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі в жовтні, заявив глава UFC Дейна Уайт, коментар якого наводить портал The National.

"Бійцівський острів" був спеціально організований для проведення турнірів зі змішаних єдиноборств під час пандемії коронавірусу.

На питання, який поєдинок буде головним в рамках наступного турніру на острові в жовтні, Уайт відповів, що це буде титульний бій Нурмагомедова.

"Бій за участю Хабіба буде наступним. Всі найбільші, найжорстокіші бої за титули пройдуть тут - в Абу-Дабі. Ось чому я кажу, що Абу-Дабі буде розглядатися як нова бійцівський столиця світу, раніше це був Лас-Вегас, але прямо зараз це безперечно вже не Лас-Вегас".

3 липня в Москві помер тренер і батько Хабіба Нурмагомедова Абдулманап. Бійці, що входять в команду Хабіба Нурмагомедова двоюрідний брат Умар Нурмагомедов і Тагір Уланбеков відмовилися від поєдинків в UFC, заплановані в липні.

Останній бій Хабіб Нурмагомедов провів 7 вересня 2019 року, в якому захистив титул в поєдинку з американцем Дастіном Порье. Нурмагомедов став чемпіоном UFC у 2018 році. Всього в активі 31-річного спортсмена 28 перемог і жодної поразки.

Гетжі володіє титулом тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі. У травні він технічним нокаутом переміг американця Тоні Фергюсона, спочатку з ним повинен був зустрітися Нурмагомедов. Всього на рахунку 31-річного спортсмена 22 перемоги і дві поразки.

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Все по темі:

UFC, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гэтжи, Дэйна Уайт.

Автор:

Телеграф
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