Хабіб Нурмагомедов проведе титульний бій з Джастіном Гетжі

"Бійцівський острів" був спеціально організований для проведення турнірів зі змішаних єдиноборств під час пандемії коронавірусу.
На питання, який поєдинок буде головним в рамках наступного турніру на острові в жовтні, Уайт відповів, що це буде титульний бій Нурмагомедова.
"Бій за участю Хабіба буде наступним. Всі найбільші, найжорстокіші бої за титули пройдуть тут - в Абу-Дабі. Ось чому я кажу, що Абу-Дабі буде розглядатися як нова бійцівський столиця світу, раніше це був Лас-Вегас, але прямо зараз це безперечно вже не Лас-Вегас".
3 липня в Москві помер тренер і батько Хабіба Нурмагомедова Абдулманап. Бійці, що входять в команду Хабіба Нурмагомедова двоюрідний брат Умар Нурмагомедов і Тагір Уланбеков відмовилися від поєдинків в UFC, заплановані в липні.
Останній бій Хабіб Нурмагомедов провів 7 вересня 2019 року, в якому захистив титул в поєдинку з американцем Дастіном Порье. Нурмагомедов став чемпіоном UFC у 2018 році. Всього в активі 31-річного спортсмена 28 перемог і жодної поразки.
Гетжі володіє титулом тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі. У травні він технічним нокаутом переміг американця Тоні Фергюсона, спочатку з ним повинен був зустрітися Нурмагомедов. Всього на рахунку 31-річного спортсмена 22 перемоги і дві поразки.