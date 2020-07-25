Знайдено мертвим радянського чемпіона Олімпійських ігор

Радянський борець вільного стилю і самбоїст Олександр Іваницький знайдений мертвим в річці в Московській області. Три дні тому він пішов за грибами та зник. Йому було 82 роки.

У Підмосков'ї був знайдений мертвим олімпійський чемпіон з вільної боротьби Олександр Іваницький.

Про це повідомляє ТАСС.

82-річний Іваницький пропав три дні тому, коли пішов в ліс за грибами. Його речі і телефон були знайдені біля річки Вейна.

"На жаль, Іваницький загинув. Його тіло знайдено", - повідомив представник пошукового волонтерського загону "Ліза Алерт".

Джерело в правоохоронних органах зазначило, що тіло олімпійського чемпіона було знайдено в річці: "Він потонув. За попередніми даними, смерть Іваницького не має кримінального характеру".

Син Іваницького припустив, що після того як його батько увійшов у воду, у нього могли виникнути проблеми з серцем.

Іваницький - чемпіон Олімпійських ігор 1964 року в Токіо, чотириразовий чемпіон світу, чемпіон і призер чемпіонатів СРСР, заслужений майстер спорту СРСР.

Після завершення спортивної кар'єри він працював журналістом, очолював спортивну редакцію Центрального радянського телебачення, коментував церемонії відкриття і закриття Олімпіади 1980 року в Москві, працював на телеканалі РТР і викладав на факультеті журналістики МДУ.