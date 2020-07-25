Знайдено мертвим радянського чемпіона Олімпійських ігор

У Підмосков'ї був знайдений мертвим олімпійський чемпіон з вільної боротьби Олександр Іваницький.
Про це повідомляє ТАСС.
82-річний Іваницький пропав три дні тому, коли пішов в ліс за грибами. Його речі і телефон були знайдені біля річки Вейна.
"На жаль, Іваницький загинув. Його тіло знайдено", - повідомив представник пошукового волонтерського загону "Ліза Алерт".
#ЛизаАлерт— Инфорг ЛизаАлерт (@inforglizaalert) July 23, 2020
Внимание, выезд!
Пропал #Иваницкий Александр Владимирович (83 года), д.Ельники, #Рузский р-н, МО
Сбор сейчас: 55.793966, 36.247459
На месте нужны люди, ОК.
Одежда - мокрый лес.
Координатор: Анастасия Булка
Инфорг: Татьяна Япа @crevice4
Тема: https://t.co/fvNS5go6dh pic.twitter.com/xUmm4Rmh7u
Джерело в правоохоронних органах зазначило, що тіло олімпійського чемпіона було знайдено в річці: "Він потонув. За попередніми даними, смерть Іваницького не має кримінального характеру".
Син Іваницького припустив, що після того як його батько увійшов у воду, у нього могли виникнути проблеми з серцем.
Іваницький - чемпіон Олімпійських ігор 1964 року в Токіо, чотириразовий чемпіон світу, чемпіон і призер чемпіонатів СРСР, заслужений майстер спорту СРСР.
Після завершення спортивної кар'єри він працював журналістом, очолював спортивну редакцію Центрального радянського телебачення, коментував церемонії відкриття і закриття Олімпіади 1980 року в Москві, працював на телеканалі РТР і викладав на факультеті журналістики МДУ.