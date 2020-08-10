Гольфіст Колін Морікава виграв "PGA Championship"

23-річний уродженець Лас-Вегаса завоював свій третій титул PGA-туру і перший «мейджор». Морікава (23 роки, 6 місяців, 3 дні) став третім в списку наймолодших чемпіонів PGA Championship з 1946 року. У більш юному віці цей турнір вигравали тільки північноірландець Рорі Макілрой (23 роки, 3 місяці, 8 днів) в 2012 році і американець Джек Ніклаус (23 роки, 6 місяців) в 1963 році. Морікава став дев'ятим гравцем в історії, який переміг на PGA Championship з першої спроби.
«Мейджор». PGA Championship. Сан-Франциско, США. Призовий фонд $ 11,000,000.
Підсумкова таблиця
1. Коллін Морікава (США) - «-13» (69-69-65-64)
2. Дастін Джонсон (США) - «-11» (69-67-65-68)
3. Пол Кейсі (Англія) - «-11» (68-67-68-66)