Гольфіст Колін Морікава виграв "PGA Championship"

Американець Коллін Морікава став чемпіоном PGA Championship, першого «Мейджора» сезону. У якийсь момент на другий дев'ятці відразу сім гравців ділили перше місце. У кінцівці Морікава спочатку вдався чіп-ін з 54 футів на 14-й лунці, а на 16-й пар-4 він добив до гріну першим ударом і виконав патт на голок з 7 футів. Цього вистачило, щоб на два очки випередити англійця Пола Кейсі і американця Дастіна Джонсона.