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Гольфіст Колін Морікава виграв "PGA Championship"

Гольфіст Колін Морікава виграв "PGA Championship"
12:18 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Американець Коллін Морікава став чемпіоном PGA Championship, першого «Мейджора» сезону. У якийсь момент на другий дев'ятці відразу сім гравців ділили перше місце. У кінцівці Морікава спочатку вдався чіп-ін з 54 футів на 14-й лунці, а на 16-й пар-4 він добив до гріну першим ударом і виконав патт на голок з 7 футів. Цього вистачило, щоб на два очки випередити англійця Пола Кейсі і американця Дастіна Джонсона.

23-річний уродженець Лас-Вегаса завоював свій третій титул PGA-туру і перший «мейджор». Морікава (23 роки, 6 місяців, 3 дні) став третім в списку наймолодших чемпіонів PGA Championship з 1946 року. У більш юному віці цей турнір вигравали тільки північноірландець Рорі Макілрой (23 роки, 3 місяці, 8 днів) в 2012 році і американець Джек Ніклаус (23 роки, 6 місяців) в 1963 році. Морікава став дев'ятим гравцем в історії, який переміг на PGA Championship з першої спроби.

«Мейджор». PGA Championship. Сан-Франциско, США. Призовий фонд $ 11,000,000.

Підсумкова таблиця

1. Коллін Морікава (США) - «-13» (69-69-65-64)

2. Дастін Джонсон (США) - «-11» (69-67-65-68)

3. Пол Кейсі (Англія) - «-11» (68-67-68-66)

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Коллин Муракава, PGA Championship.

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