Ронні О'Салліван в шостий раз виграв чемпіонат світу зі снукеру (Відео)

Англієць Ронні О'Салліван повернув собі чемпіонську корону через сім років.

Легендарний професійний гравець в снукер англієць Ронні О'Салліван виграв чемпіонат світу-2020 року, який проходив в Шеффілді.

У фіналі турніру Ронні без проблем обіграв свого молодшого співвітчизника Кайра Вілсона з рахунком 18: 8.

Ця перемога стала шостою на чемпіонатах світу для 44-річного англійця. Таким чином, О'Салліван встановив рекорд за кількістю виграних рейтингових турнірів (37). Всього на його рахунку 75 перемог.

Крім того, "Чарівник" зрівнявся за кількістю виграних чемпіонатів світу з Реєм Ріардон (Уельс) і Стівом Девісом (Англія).

28-річний Уілсон вперше пробився у фінал ЧС. В 1/4 фіналу Кайра розібрався з минулорічним переможцем англійцем Джаддом Трампом.

Відзначимо, ЧС-2020 по снукеру проходив з глядачами, незважаючи на пандемію коронавірусу.