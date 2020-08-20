Ян назвав найвеличнішого бійця UFC за всю історію

Петро Ян назвав Джона Джонса найбільшим бійцем в історії UFC.

Чемпіон UFC у найлегшій вазі росіянин Петро Ян зізнався, що вважає найбільшим бійцем в історії промоушена колишнього володаря титулу в напівважкій дивізіоні американця Джона Джонса.

«У UFC донині найбільшим бійцем є Джон Джонс. Він упродовж десяти років своєї кар'єри реально не програв жодного поєдинку. Бив кращих бійців, кращих борців, кращих ударників», - наводить слова Яна Fight Time.

Нагадаємо, 33-річний Джонс оголосив, що звільняє чемпіонський титул в напівважкій вазі.

Президент UFC Дана Уайт, коментуючи шанси Джонса отримати титульний поєдинок у важкій вазі, заявив, що Джонс не стане першим у черзі на бій зі Стіпе Міочічем.

Джонс виступає в MMA з 2008 року. Останній поєдинок він провів в лютому 2020 року, перемігши Домініка Рейеса одноголосним рішенням суддів. На його рахунку 28 боїв: 26 перемог і 1 поразка, ще 1 бій визнали таким, що не відбувся.