Повєткін: нанесу необхідний удар, щоб прибрати Ділліан Уайта

Слова Олександра Повєткіна перед боєм з Уайтом.

Російський представник суперважкої ваги Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО) зустрінеться з володарем пояса тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом (26-1, 18 КО).

Росіянин прокоментував бій, висловивши надію на перемогу.

"Я тут, щоб перемагати, як завжди. Я вірю, що завдам необхідний удар, щоб прибрати Ділліан Уайта", - цитує Повєткіна Twitter MatchroomBoxing.

Поєдинок Уайт - Повєткін відбудеться 22 серпня.

Раніше повідомлялося, що всі учасники вечора боксу отримали результати тестів на коронавірус.