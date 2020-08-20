Повєткін: нанесу необхідний удар, щоб прибрати Ділліан Уайта

Російський представник суперважкої ваги Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО) зустрінеться з володарем пояса тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом (26-1, 18 КО).
Росіянин прокоментував бій, висловивши надію на перемогу.
"Я тут, щоб перемагати, як завжди. Я вірю, що завдам необхідний удар, щоб прибрати Ділліан Уайта", - цитує Повєткіна Twitter MatchroomBoxing.
Поєдинок Уайт - Повєткін відбудеться 22 серпня.
Раніше повідомлялося, що всі учасники вечора боксу отримали результати тестів на коронавірус.