Визначився володар Кубка України з футзалу (Відео)

Відбувся фінальний матч за Кубок України-2020 по футзалу.

Ураган з Івано-Франківська та київський Хіт в основний час зіграли 2: 2. Екстра-тайми також завершилися нічиєю і битва за трофей продовжилася в серії післяматчевих пенальті. В цьому аспекті гри більш вдалими виявилися футзалісти Урагану, які виграли матч і вдруге поспіль стали володарями Кубка України.

"Ураган" (Івано-Франківськ) - ХІТ (Київ) - 2: 2. (5: 4 по пенальті)

Голи: Абакшина (12), Лебідь (43) - Жук (6, 44)

Відеоогляд матчу:

Раніше повідомлялося, що українські волейбольні клуби зустрінуться в Лізі чемпіонів.