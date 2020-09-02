В Україні відновився чемпіонат з хокею (Відео)

Вчора, 1 вересня, відбувся перший поєдинок півфінальної серії Кременчук - Білий Барс.

Зустріч проходила в швидкому темпі з великою кількістю моментів, проте вразити ворота один одного команди зуміли лише в другому періоді.

Спершу відзначився хокеїст господарів Андрій Денискин. Потім вже в третьому періоді рахунок зрівняли гості зусиллями Романа Благого.

Однак після гра стала односторонньою і Кременчук забив в ворота суперників ще чотири шайби.

"Кременчук" - "Білий Барс" 5: 1 (0: 0, 1: 0, 4: 1)

Рахунок в серії 1: 0

Шайби: 1: 0 Денискин (Дубінін, Коробов), 22:57; 1: 1 Благой (Мазур, Грицюк), 40:12; 2: 1 Савченко (Бойових, Хрішпенц), 40:37; 3: 1 Денискин (Коробов, Дубінін), 50:42; 4: 1 Созонов (Савченко, Пукса), 51:49; 5: 1 Коробов (Дубінін, Денискин), 52:49.

Відзначимо, вже сьогодні, 2 вересня команди проведуть другий матч серії плей-офф. Крім того, сьогодні на старт вийдуть другі півфіналісти - Донбас і херсонський Дніпро.