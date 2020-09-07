Незважаючи на коронавірус Олімпійські ігри в Токіо відбудуться

У МОК заявили, що перемога над коронавірусом повинна стати темою прийдешніх змагань.

Коронавірус не вплине на проведення Олімпійських ігор в Токіо. Про це заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс.

Спочатку змагання повинні були пройти влітку 2020 року, але через пандемію Ігри перенесли над 2021 рік.

"Олімпіада пройде - з коронавірусом або без нього. Ігри розпочнуться 23 липня наступного року. Це будуть наймасштабніші змагання, які перемогли COVID-19, світло в кінці тунелю.

Зараз потрібно буде розглянути всі різні контрзаходи, які будуть потрібні для проведення Ігор. Одні країни зможуть взяти ситуацію з коронавірусів під контроль, інші - ні. До нас приїдуть спортсмени з різних куточків світу. Тому перед організаторами зараз поставлена масштабна задача ", - цитує Коутса Yahoo! Sports з посиланням на AFP.

Нагадаємо, що Літні Олімпійські ігри в Токіо стали першими в історії, які були перенесені на більш пізній термін, а не скасовані зовсім. Змагання повинні пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.