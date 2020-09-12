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Велогонщик ледве стояв на ногах після падіння, але героїчно проїхав ще 90 км на Тур де Франс (Відео)

Велогонщик ледве стояв на ногах після падіння, але героїчно проїхав ще 90 км на Тур де Франс (Відео)
Оновлено 15:02 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Вчора на велобагатоденці "Тур де Франс-2020" відбувся 13-й етап. Перемогу в заїзді відсвяткував колумбійський велогонщик Даніель Мартінес. Однак гонку затьмарило падіння француза з команди Ag2r La Mondiale Ромена Барді, який не впорався з керуванням байку.

Після падіння Барді піднявся і відразу ж хотів повернутися в гонку, проте не зумів цього зробити і знову опинився на асфальті. "Сівши в сідло" Ромен проїхав залишилися 90 км етапу як ні в чому не бувало, а після гонки у нього діагностували струс мозку. Француз фінішував 26-м, в загальному заліку він зберігає 11-у позицію. На наступний етап його не пустили медики.

У Мережі з'явилися кадри, як Барді намагався піднятися після завалу:

Відзначимо, в загальному заліку "Тур де Франс" лідирує словенець Прімож Рогліч, Барді займає 11 позицію.

Раніше під час "Джиро ді Ломбардія-2020" німецького велогонщика-чемпіона збила машина.

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Все по темі:

Велоспорт, Ромен Барде, Тур де Франс-2020.

Автор:

Телеграф
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