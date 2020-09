Велогонщик ледве стояв на ногах після падіння, але героїчно проїхав ще 90 км на Тур де Франс (Відео)

Після падіння Барді піднявся і відразу ж хотів повернутися в гонку, проте не зумів цього зробити і знову опинився на асфальті. "Сівши в сідло" Ромен проїхав залишилися 90 км етапу як ні в чому не бувало, а після гонки у нього діагностували струс мозку. Француз фінішував 26-м, в загальному заліку він зберігає 11-у позицію. На наступний етап його не пустили медики.

У Мережі з'явилися кадри, як Барді намагався піднятися після завалу:

@carltonkirby @Eurosport_UK @LeTour @gcntweet @AG2RLMCyclisme the DS that stuck @romainbardet back on his bike should get his books. Where's the protection for the rider? He was in no fit state to continue & would have been stopped in boxing. Could have killed himself, #shameful pic.twitter.com/JTLDGAl1Mk

— Kiddy (@BellsdykeBairn) September 12, 2020