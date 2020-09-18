26-річний рекорд Бубки підкорений: відео нового світового досягнення

Це сталося - світовий рекорд Сергія Бубки підкорений.

У далекому 1994 році в Італії український легкоатлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6 метрів 14 сантиметрів. Ця планка трималася цілі десятиліття і її встигли назвати вічним рекордом.

На етапі Діамантової ліги в Римі шведський спортсмен Арман Дюплантіс з другої спроби зумів стрибнути на 6 метрів 15 сантиметрів.

Стрибок Дюплантіса 2020 рік

Стрибок Бубки 1994 рік

Нагадаємо, Дюплантіс в лютому цього року вже встановлював рекорди (6,17 м і 6,18 м). Правда, тоді це були стрибки в приміщенні.