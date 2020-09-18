Скачать
П'ятниця, 18.09.2020
Днепр-1 - Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Мариуполь: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
12 голов, а затем серия пенальти: феноменальный матч в Лиге Европы (Видео)
12 голов, а затем серия пенальти: феноменальный матч в Лиге Европы (Видео)
Победный гол Ибрагимовича - в обзоре матча Шэмрок Роверс - Милан (Видео)
Победный гол Ибрагимовича - в обзоре матча Шэмрок Роверс - Милан (Видео)
Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф
Лига Европы 2020/21: результаты жеребьевки раунда плей-офф

У Білорусі можуть відібрати ЧС-2021 з хокею

У Білорусі можуть відібрати ЧС-2021 з хокею
Оновлено 17:56 Сьогодні Телеграф
Режим Олександра Лукашенка ризикує втратити великий міжнародний турнір.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) створить спеціальну комісію, щоб вивчити питання можливого перенесення Чемпіонату світу 2021 року з Бєларусі. Хокейний Мундіаль повинен був відбутися в Мінську і Ризі в травні / червні 2021 року.

Влада Латвії раніше направили лист в IIHF, в якому просили федерацію про перенесення ЧС-2021 з Білорусі у зв'язку з результатами виборів президента в країні і подальшими протестами.

Відзначимо, Мінськ і Рига отримали право на проведення чемпіонату світу з хокею на Конгресі IIHF в Кельні в 2017 році.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні п'ятий тиждень тривають протести і страйки.
30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У четвер, 17 вересня, Європейський парламент прийняв резолюцію по Білорусі, в якій засуджується режим Лукашенка, а також схвалюються санкції проти чинної влади.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

IIHF, Хокей, Білорусь, ЧМ-2021 по хоккею.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 26-річний рекорд Бубки підкорений: відео нового світового досягнення
02 У Білорусі можуть відібрати ЧС-2021 з хокею
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся