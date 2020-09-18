У Білорусі можуть відібрати ЧС-2021 з хокею

Режим Олександра Лукашенка ризикує втратити великий міжнародний турнір.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) створить спеціальну комісію, щоб вивчити питання можливого перенесення Чемпіонату світу 2021 року з Бєларусі. Хокейний Мундіаль повинен був відбутися в Мінську і Ризі в травні / червні 2021 року.

Влада Латвії раніше направили лист в IIHF, в якому просили федерацію про перенесення ЧС-2021 з Білорусі у зв'язку з результатами виборів президента в країні і подальшими протестами.

Відзначимо, Мінськ і Рига отримали право на проведення чемпіонату світу з хокею на Конгресі IIHF в Кельні в 2017 році.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні п'ятий тиждень тривають протести і страйки.

30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У четвер, 17 вересня, Європейський парламент прийняв резолюцію по Білорусі, в якій засуджується режим Лукашенка, а також схвалюються санкції проти чинної влади.