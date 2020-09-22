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Паркурист зробив неймовірне сальто між вантажівками на київському мосту (відео)

Паркурист зробив неймовірне сальто між вантажівками на київському мосту (відео)
13:15 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Український фріраннер Олександр Титаренко зробив неймовірний трюк.

Титаренко виконав Tunnel flip на відстань 5,2 метрів між двома рухомими автовозами. При цей дане сальто було зроблено в Києві на Дарницькому мосту. Відстань між вантажівками, які рухались зі швидкістю до 20 км / ч, становило 3,5 метрів.

Ця була не перша спроба Олександра виконати подібний трюк. У 2019 на трасі біля Вишгорода (Київська область) українець при першому ж заході серйозно травмував коліно і дана витівка не увінчалася успіхом. Як потім згадував екстремал, він "на око" визначав відстань і через це зробити помилку. Через рік Титаренко врахував попередній гіркий досвід, оговтався від ушкодження і зумів втілити в життя свою нереальну затію. Крім того, йому підкорився рекорд України.

Відео неймовірного трюку:

Лана Вєтрова, яка є керівником Національного реєстру рекордів України, привітала Олександра, зазначивши його безстрашність.

Зірка Титаренко на світовій арені паркуру запалилася в 2017 році після турніру Red Bull Art of Motion. На грецькому острові Санторіні українець сенсаційно переміг і примусив про себе говорити, як про один з найбільш сильних "трюкачів" світу.

Раніше Телеграф повідомляв про скандал після бою UFC.

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Паркур, Олександр Титаренко.

Автор:

Телеграф
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