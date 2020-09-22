Паркурист зробив неймовірне сальто між вантажівками на київському мосту (відео)

Український фріраннер Олександр Титаренко зробив неймовірний трюк.

Титаренко виконав Tunnel flip на відстань 5,2 метрів між двома рухомими автовозами. При цей дане сальто було зроблено в Києві на Дарницькому мосту. Відстань між вантажівками, які рухались зі швидкістю до 20 км / ч, становило 3,5 метрів.

Ця була не перша спроба Олександра виконати подібний трюк. У 2019 на трасі біля Вишгорода (Київська область) українець при першому ж заході серйозно травмував коліно і дана витівка не увінчалася успіхом. Як потім згадував екстремал, він "на око" визначав відстань і через це зробити помилку. Через рік Титаренко врахував попередній гіркий досвід, оговтався від ушкодження і зумів втілити в життя свою нереальну затію. Крім того, йому підкорився рекорд України.

Відео неймовірного трюку:

Лана Вєтрова, яка є керівником Національного реєстру рекордів України, привітала Олександра, зазначивши його безстрашність.

Зірка Титаренко на світовій арені паркуру запалилася в 2017 році після турніру Red Bull Art of Motion. На грецькому острові Санторіні українець сенсаційно переміг і примусив про себе говорити, як про один з найбільш сильних "трюкачів" світу.

Раніше Телеграф повідомляв про скандал після бою UFC.