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Тампа зрівняла рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі (Відео)

Тампа зрівняла рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі (Відео)
Оновлено 19:43 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Сьогодні вночі (час київський) в канадському Едмонтоні на нейтральній арені "Роджерс Плейс" відбувся другий поєдинок фінальної серії плей-офф НХЛ між Тампа-Бей Лайтнінг і Даллас Старз.

Підсумком протистояння стала перемога Тампи з рахунком 3: 2.

У першому періоді "господарі" забили у ворота суперників три шайби. Голами відзначилися Брейді Пойнт, Ондржей Палат і Кевін Шаттенкірк. У двох заключних періодах "гості" зуміли відквитати дві шайби зусиллями Джо Павелскі і Маттіаса Янмарка.

Відеоогляд другого матчу Тампа-Бей - Даллас:

Таким чином, Блискавки зробили рахунок в серії 1: 1. Наступна гра відбудеться 24 вересня, початок о 03:00 за київським часом.

Відзначимо, в фіналах конференцій Даллас пройшов Вегас, а Тампа впоралася з Айлендерс. Крім того, на своєму шляху до фіналу Старз розібралися з Колорадо і Калгарі. Блискавки, в свою чергу, виявилися сильнішими Бостона і Коламбуса.

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НХЛ, Кубок Стэнли, ХК Даллас Старз, ХК Тампа-Бэй Лайтнинг, Хокей.

Автор:

Телеграф
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