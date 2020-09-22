Тампа зрівняла рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі (Відео)

Підсумком протистояння стала перемога Тампи з рахунком 3: 2.
У першому періоді "господарі" забили у ворота суперників три шайби. Голами відзначилися Брейді Пойнт, Ондржей Палат і Кевін Шаттенкірк. У двох заключних періодах "гості" зуміли відквитати дві шайби зусиллями Джо Павелскі і Маттіаса Янмарка.
Відеоогляд другого матчу Тампа-Бей - Даллас:
Таким чином, Блискавки зробили рахунок в серії 1: 1. Наступна гра відбудеться 24 вересня, початок о 03:00 за київським часом.
Відзначимо, в фіналах конференцій Даллас пройшов Вегас, а Тампа впоралася з Айлендерс. Крім того, на своєму шляху до фіналу Старз розібралися з Колорадо і Калгарі. Блискавки, в свою чергу, виявилися сильнішими Бостона і Коламбуса.
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