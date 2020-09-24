Кубок Стенлі: Тампа Бей вийшла вперед (Огляд матчу)

У Національній хокейній лізі триває фінальна серія Кубка Стенлі. У матчі №3 «Тампа Бей Лайтнінг» перемогла «Даллас Старс» 5: 2.
До 51-й хвилині матчу «Блискавки» закинули п'ять шайб (Кучеров, Стемкос, Хедман, Пойнт, Палат) і впевнено завершували поєдинок. «Зірки» відповіли лише двома голами (Дікінсон, Хейсканен). 5: 2 - перемога «Тампи».
«Тампа» вийшла вперед у серії 2: 1. Матч №4 - 26 вересня (03:00 за київським часом).
Як повідомляв Укрінформ, у другому матчі фінальної серії Кубка Стенлі «Тампа Бей Лайтнінг» обіграла «Даллас Старс» 3: 2.