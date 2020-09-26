Україну несподівано відсторонили від Євро-2020 з волейболу: у чому причина

Збірна України з волейболу U-20 не зіграє на чемпіонаті Європи в Брно і Куржіме (Чехія).

У суботу, 26 вересня, збірна України з волейболу U-20 залишилася без права на участь в чемпіонаті Європи цієї вікової групи через виявлення коронавируса у гравців команди. Про це в день старту турніру повідомила Європейська конфедерація волейболу (CEV) на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що команда Володимира Романцова і Анатолія Янущика буде змушена покинути Чехію найближчим часом. Разом з Україною змагання з тієї ж причини покине і збірна Туреччини, яка була суперником жовто-синіх по групі Євро-2020. Відзначається, що дане рішення CEV прийняв в результаті важких переговорів з командами, однак медичні протоколи країни-господині не залишили нашій команді шансів на участь в турнірі.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник повідомив в своєму facebook, що в збірної України U-20 коронавірус виявили у одного гравця, а в команді Туреччини - у двох. За підсумками вчорашніх непростих переговорів з CEV, урядом Чехії і організаторами турніру наша збірна, на жаль, має покинути територію Чехії в найближчі 24 години.

На молодіжному чемпіонаті Європи збірна України повинна була зіграти в групі "2" з командами Німеччини, Росії, Білорусі, Нідерландів і Туреччини. Формат турніру через вибування двох збірних не зміниться, а ось розклад поєдинків було змінено.

Європейська конфедерація волейболу побажала українським і турецьким волейболістам якнайшвидшого одужання.