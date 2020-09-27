UFC 253: на "Бійцівському острові" визначився новий чемпіон світу (Відео)

В Об'єднаних Арабських Еміратах відбувся великий вечір професійного ММА від UFC.

На арені "Флеш Форум", що знаходиться на Бійцівському острові UFC, в со-головній події зустрілися американець Домінік Рейес і поляк Ян Блаховіч. На кону бою стояв вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі.

Уже в другому раунді поляк нокаутував опонента і здобув чемпіонський пояс UFC. Ця перемога стала для 37-річного Блаховіча 27-м у професійній кар'єрі при 8 поразках. 30-річний Рейес, в свою чергу, програв другий бій поспіль при 12 перемогах.

Відео нокауту:

Відеоогляд бою:

Відео бою:

Телеграф нагадує, що чемпіоном світу в цій вазі був американець Джон Джонс, однак через свої фінансові запити він не зумів домовитися з босами UFC і вирішив призупинити кар'єру. У своєму останньому бою Джонс переміг Рейеса.

Раніше в США відбувся боксерський бій за титул чемпіона світу за версією WBC між українцем Сергієм Дерев'янченко і американцем Джермаллом Чарлі.