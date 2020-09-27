Скачать
Неділя, 27.09.2020
Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира
Деревянченко в третий раз не сумел стать чемпионом мира
Брат-близнец соперника Деревянченко убийственным ударом нокаутировал чемпиона мира (Видео)
Брат-близнец соперника Деревянченко убийственным ударом нокаутировал чемпиона мира (Видео)
Манчестер Юнайтед забил победный гол после финального свистка и его засчитали (Видео)
Манчестер Юнайтед забил победный гол после финального свистка и его засчитали (Видео)
Второй после Усика: Бриедис выиграл трофей Мухаммеда Али (Видео)
Второй после Усика: Бриедис выиграл трофей Мухаммеда Али (Видео)

UFC 253: на "Бійцівському острові" визначився новий чемпіон світу (Відео)

UFC 253: на "Бійцівському острові" визначився новий чемпіон світу (Відео)
12:30 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
В Об'єднаних Арабських Еміратах відбувся великий вечір професійного ММА від UFC.

На арені "Флеш Форум", що знаходиться на Бійцівському острові UFC, в со-головній події зустрілися американець Домінік Рейес і поляк Ян Блаховіч. На кону бою стояв вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі.

Уже в другому раунді поляк нокаутував опонента і здобув чемпіонський пояс UFC. Ця перемога стала для 37-річного Блаховіча 27-м у професійній кар'єрі при 8 поразках. 30-річний Рейес, в свою чергу, програв другий бій поспіль при 12 перемогах.

Відео нокауту:

 

Відеоогляд бою:

Відео бою:

Телеграф нагадує, що чемпіоном світу в цій вазі був американець Джон Джонс, однак через свої фінансові запити він не зумів домовитися з босами UFC і вирішив призупинити кар'єру. У своєму останньому бою Джонс переміг Рейеса.

Раніше в США відбувся боксерський бій за титул чемпіона світу за версією WBC між українцем Сергієм Дерев'янченко і американцем Джермаллом Чарлі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

MMA, UFC, Ян Блахович, Доминик Рейес.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Помилка Куртуа і феноменальна розв'язка: огляд матчу Бетіс - Реал (Відео)
02 Манчестер Юнайтед забив переможний гол після фінального свистка і його зарахували (Відео)
03 UFC 253: на "Бійцівському острові" визначився новий чемпіон світу (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся