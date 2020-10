Нокаут року: боєць UFC виконав "вертушку" за допомогою суперника (відео)

У попередньому карді турніру UFC Fight Island 5, що проходив на "Бійцівському острові" в ОАЕ, відбувся один з найбільш видовищних нокаутів в історії промоушена.

У середній вазі билися американці Імпала Касанганай і Хоакін Баклі. Обидва бійці проводили свої другі бої під егідою UFC і якщо Касанганай свій дебютний бій виграв рішенням суддів, то Баклі - програв нокаутом. У підсумку поєдинок маловідомих бійців перетік до другого раунду, в якому і стався нокаут року. Баклі схопив ногу опонента, а той без роздумів пробив з розвороту другою ногою - вийшло ефектно і ефективно.

Відео нокауту в бою Касанганай - Баклі:

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c

— UFC (@ufc) October 10, 2020