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Нокаут року: боєць UFC виконав "вертушку" за допомогою суперника (відео)

Нокаут року: боєць UFC виконав "вертушку" за допомогою суперника (відео)
11:58 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Імпа Касанганай увійшов в історію ММА, виконавши неймовірний удар в бою.

У попередньому карді турніру UFC Fight Island 5, що проходив на "Бійцівському острові" в ОАЕ, відбувся один з найбільш видовищних нокаутів в історії промоушена.

У середній вазі билися американці Імпала Касанганай і Хоакін Баклі. Обидва бійці проводили свої другі бої під егідою UFC і якщо Касанганай свій дебютний бій виграв рішенням суддів, то Баклі - програв нокаутом. У підсумку поєдинок маловідомих бійців перетік до другого раунду, в якому і стався нокаут року. Баклі схопив ногу опонента, а той без роздумів пробив з розвороту другою ногою - вийшло ефектно і ефективно.

Відео нокауту в бою Касанганай - Баклі:

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Все по темі:

Імпала Касанганай, Хоакін Баклі, UFC Fight Island 5.

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