"Коронавірус" виявився фальшивим: Дмитро Підручний про свою хворобу та фаворитів сезону

Капітан збірної України Дмитро Підручний після "коронавірусу" приєднався до команди і повноцінно готується до сезону.

Уже зовсім скоро в світовому біатлоні стартує новий сезон. Відкриття відбудеться 27 листопада у Контіолахті (Фінляндія). Наразі збірна України з біатлону прибула до Рамзау (Австрія) з німецького Рупольдингу, де проходила 8-денну підготовку. Попереду ще збір у Фінляндії і контрольні старти перед Кубком Світу.

Ми раді, що капітан збірної України Дмитро Підручний після новини про захворювання на коронавірус повернувся в стан команди і повноцінно готується до сезону. "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з лідером збірної України з біатлону і отримати цікаві відовіді.

КОРОНАВІРУС, ЯКОГО НЕ БУЛО

- Тест на COVID-19 негативний, з чим і вітаємо. Чи відчули якийсь вплив коронавірусу чи це було безсимптомно?

- Як виявилося, це був помилковий результат. Я здав повторний тест на коронавірус і кров на антитіла - вони показали негативний результат. Симптомів захворювання у мене не було жодних. Так що це був помилковий діагноз.

- Які плани на новий сезон? Взагалі, як на вашу думку, відбудуться змагання з біатлону в умовах пандемії?

- Планів на конкретні місця немає, але прагнемо прогресувати від гонки до гонки і виступати стабільно протягом усього сезону. Щоб сезон був рівним і не було перепадів. Хочеться продемонструвати стабільність у стрільбі і ході.

Про змагання в цілому – сезон буде і це добре, але без глядачів – це дуже погано. Це вперше, коли не буде глядачів, не буде підтримки на трибунах. Це те, що робить міжнародні змагання цікавими, а тепер цього не буде.

- Підготовка в Україні (яка була цього року в Карпатах) відповідає звичній підготовці, як і в попередні роки?

- Так, ми виконали весь обсяг запланованої підготовки. Ролери, велосипед, кроспоходи, стрільбища – все це було в Сянках на Львівщині. Ми достатньо підготувалися.

Рупольдинг (Німеччина)

- А де ще в Україні можна тренуватися з біатлону?

- Ще можна в Чернігові, але там не ті умови. У Буковелі можна буде, коли добудують стадіон.

ХТО ФАВОРИТ СЕЗОНУ

- Хто буде фаворитом сезону, враховуючи завершення кар'єри Фуркада?

- Як на мене, фаворитом цього сезону буде норвежець Йоханесс Бьо. Після завершення кар’єри Мартена Фуркада конкуренцію Бьо складе інший француз – Фійон-Майє.

Рамзау-ам-Дахштайн (Австрія)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Winter is coming... #snow #winteriscoming #winter Публикация от Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi) 11 Окт 2020 в 11:53 PDT

ПЛАНИ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

- Як оцінюєте перспективи збірної України? Зазвичай, ми вигравали медалі в естафетах, а зараз, знову ж таки, через Covid-19, це трохи під питанням.

- У нас завжди кращі результати в естафетах, як чоловічих, так і змішаних. Я думаю, що й цього разу ми будемо показувати гарні результати. Зараз підтягується молодь. Будемо бачити, в кого які особисті результати.

- Ваше хобі – збирання значків. Яку кількість вже вдалося назбирати?

- Так, збираю значки, але через відсутність подорожей цього літа мало вийшло зібрати. В моїй колекції вже десь півтисячі значків. В основному – це зі змагань, але є з різних міст, із мультфільмів чи кіно.

- Чим займаєтесь у вільний від підготовки час? Які книжки читаєте?

- Так, люблю читати, в основному, художні книги. Останнім часом перечитав всього Ремарка, якого знайшов на українській мові. Також, читав Стівена Кінга. Наразі читаю «Бог подорожує інкогніто» Лорана Гунеля.

Нагадаємо, перший етап Кубку Світу розпочнеться 27 листопада. "Телеграф" бажає Дмитру Підручному та всій збірній України здоров'я та побільше медалей!