Українська дзюдоїстка Білодід завоювала "бронзу" на турнірі Великого Шолома

Українка виграла бронзову нагороду на турнірі серії IJF World Judo Tour - Великий шолом у вазі до 52 кг. Дарина поступилася в чвертьфіналі змагань, а потім зуміла виграти два бої і завоювати медаль. "Кривдниця" Білодід румунка Андре Читу також завоювала "бронзу". Відзначимо, українська "Анаконда" програла вперше з березня 2019 року, здобувши на татамі 20 перемог поспіль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7) 23 Окт 2020 в 10:27 PDT

Раніше Телеграф повідомляв, що Білодід була помічена в компанії футболіста Динамо. Пара зробила спільні знімки на прем'єрі документального фільму про дзюдоїстку під назвою "Анаконда".