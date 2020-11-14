Коліном в голову: боєць ММА вирубав суперника страшним ударом у стрибку (відео)

В американському Анкасвілле відбувся великий вечір професійного ММА Bellator 252, у головній події якого пройшов чемпіонський бій у напівлегкій вазі Патрісіо Фрейре - Педро Карвальо.
В андекарді відбулося багато примітних поєдинків, зокрема, напівсередньоваговик з США Роман Фаральдо нокаутував співвітчизника Пета Кейсі. Уже в другому раунді Фаральдо завдав опоненту неймовірний удар коліном, після чого добив його.
A flying knee does the job for Roman Faraldo #Bellator252— MMA Junkie (@MMAjunkie) November 12, 2020
: @BellatorMMA | Full results: https://t.co/wfcqHvEtTT pic.twitter.com/j3kxi9pXoG
У головному бою шоу також був зафіксований яскравий нокаут. Фрейре вдалося убивчою "двійкою" знайти пролом в обороні Карвальо.
Раніше Телеграф повідомляв про те, що суддя кинув бійця через стегно, рятуючи його суперника.