Коліном в голову: боєць ММА вирубав суперника страшним ударом у стрибку (відео)

В американському Анкасвілле відбувся великий вечір професійного ММА Bellator 252, у головній події якого пройшов чемпіонський бій у напівлегкій вазі Патрісіо Фрейре - Педро Карвальо.

В андекарді відбулося багато примітних поєдинків, зокрема, напівсередньоваговик з США Роман Фаральдо нокаутував співвітчизника Пета Кейсі. Уже в другому раунді Фаральдо завдав опоненту неймовірний удар коліном, після чого добив його.

A flying knee does the job for Roman Faraldo #Bellator252



