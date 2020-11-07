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Суддя кинув бійця через стегно, рятуючи його суперника (відео)

Суддя кинув бійця через стегно, рятуючи його суперника (відео)
Оновлено 15:33 Сб, 7 Листопад 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Інстаграм Shamil_Shakhbulatov

У п'ятницю, 6 листопада, в Москві відбувся турнір зі змішаних єдиноборств АСА 113.

У со-головному поєдинку вечора ММА зустрілися бразилець Уолтер Перейра і чеченець Шаміль Шахбулатов. Бій, який проходив у найлегшій вазі, завершився перемогою Шахбулатова технічним нокаутом в першому раунді. Шаміль потужної двійкою впустив опонента на канвас і почав добивати втративши на мить свідомість суперника. Рефері в октагоні Максим Протасов самовіддано кинувся рятувати Перейру, продемонструвавши непогані борцівські навички на Шахбулатове.

Відео епізоду є в instagram aca_mma:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Рані Телеграф повідомляв, що Тайсон Ф'юрі проведе бій c непереможним кривдником Чісори.

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Все по темі:

MMA, Відео, Змішані єдиноборства.

Автор:

Телеграф
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