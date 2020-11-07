Суддя кинув бійця через стегно, рятуючи його суперника (відео)

У п'ятницю, 6 листопада, в Москві відбувся турнір зі змішаних єдиноборств АСА 113.

У со-головному поєдинку вечора ММА зустрілися бразилець Уолтер Перейра і чеченець Шаміль Шахбулатов. Бій, який проходив у найлегшій вазі, завершився перемогою Шахбулатова технічним нокаутом в першому раунді. Шаміль потужної двійкою впустив опонента на канвас і почав добивати втративши на мить свідомість суперника. Рефері в октагоні Максим Протасов самовіддано кинувся рятувати Перейру, продемонструвавши непогані борцівські навички на Шахбулатове.

Відео епізоду є в instagram aca_mma:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ACA MMA (@aca_mma) 6 Ноя 2020 в 11:31 PST

Рані Телеграф повідомляв, що Тайсон Ф'юрі проведе бій c непереможним кривдником Чісори.