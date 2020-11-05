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Тайсон Ф'юрі проведе бій c непереможним кривдником Чісори

Тайсон Ф'юрі проведе бій c непереможним кривдником Чісори
Оновлено 12:57 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter tyson_fury

Чемпіон світу з версія WBC і The Ring в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі проведе свій наступний поєдинок не з американцем Деонтеєм Уайлдером, а з німцем Агітом Кабайелом, у якого на рахунку 20 перемог в профі при відсутності поразок.

"Тайсон Ф'юрі і Агіт Кабайел підходять до угоди про бій 5 грудня. Титульний поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі пройде в Лондоні і транслюватиметься BT Box Office в Британії і каналом ESPN в США. Для Кабайела це буде великий виклик після скасування його поєдинку з Кубратом Пулєвим", - розповів боксерський інсайдер Майк Коппінджер в своєму twitter.

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Для Тайсона Ф'юрі це стане першим поєдинком після перемоги над Деонтеєм Уайлдером в лютому 2020 року. Кабайел, в свою чергу, в останній раз виходив на ринг у липні цього року проти Евгеніоса Лазарідіса (перемога одноголосним рішенням суддів, - прим. Ред.). Найбільшу відомість Агіт здобув після сенсаційної перемоги над Дереком Чісорою в 2017 році. До слова, Тайсон Ф'юрі перемагав Чісору двічі в 2014 і 2011 роках.

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Тайсон Фьюри, Агит Кабайел.

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