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У Лукашенко відібрали Чемпіонат світу з хокею 2021 року

У Лукашенко відібрали Чемпіонат світу з хокею 2021 року
20:10 Пн, 18 Січень 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

Про таке рішення повідомив офіційний сайт IIHF (Міжнародна федерація хокею з шайбою). Зокрема, Рада організації повідомляє, що з урахуванням питань безпеки, що перебувають поза контролем IIHF, перенесення чемпіонату світу з хокею 2021 року через Мінська неминуче.

Зацікавлені сторони обговорили доцільність проведення чемпіонату світу в Білорусі, враховуючи проблеми з безпекою, пов'язаними і з політичною ситуацією в країні, і з COVID-19.

Рада IIHF дійшла висновку, що нині в Білорусі неможливо забезпечити безпеку гравців команд, глядачів і офіційних осіб.

ЧС-2021 повинен був відбутися в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Оскільки заявка Мінська і Риги є спільною, Рада IIHF має розглянути статус Латвії в якості приймаючої сторони, а також оцінити можливість переходу на формат єдиного місця проведення турніру.

Нагадаємо, після президентських виборів 9 серпня 2020 року Білорусь охопили масові протести. Незадоволені громадяни звинуватили владу у фальсифікації результатів виборів на користь Олександра Лукашенка. Влада відповіла жорстокими побиттям і масовими репресіями незадоволеного населення. Всі політичні опоненти Лукашенка або сидять в тюрмі, або покинули країну.

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Хокей, Білорусь, Олександр Лукашенко.
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