Чемпіона Bellator Ярослава Амосова в аеропорту зустріли сотні фанатів

В ніч з 11 на 12 червня боєць ММА Ярослав Амосов переміг бразильця Дугласа Ліма і став першим українським чемпіоном Bellator.

У понеділок вранці 14 червня Ярослав повернувся разом зі своєю командою в Україну. Чемпіона в аеропорту Бориспіль зустріли друзі, рідні, журналісти та команда Parimatch, яка підтримувала Ярослава Амосова на шляху його становлення, як чемпіона. На бійця очікували не лише обійми від рідних та друзів, питання та інтерв’ю від журналістів, а й особливий подарунок.

Бренд Parimatch та федерація кулачних боїв “Mahatch” подарували чемпіону Bellator спеціально забрендований мотоцикл, на якому яскраво виділяються написи “Champion” та “26-0” - ММА рекорд непереможного українця. Ярослав не раз у своїх інтерв’ю зізнавався, що дуже любить мотоцикли та екстремальні види спорту, тому подарунок вийшов символічним та приємним. Супербайк BMW M1000RR 2021 - найновіша модель мотоциклу, крім того унікальна - це всього 3-й екземпляр в Україні.

“Перемога Ярослава Амосова на такому рівні та завоювання ним чемпіонського поясу Bellator - неймовірне досягнення не лише для світу єдиноборств, а для всього українського спорту. Parimatch та Ярослав разом пройшли великий шлях, але це тільки початок визначних здобутків.

Компанія почала підтримувати українського бійця задовго до його чемпіонства, оскільки розуміє, наскільки важливо допомагати талановитим спортсменам та забезпечувати їм комфортні умови для подальшого розвитку. Разом ми прогресуємо та очікуємо на нові вершини, адже ми заряджені лише на перемогу”, - привітав Ярослава та вручив йому байк керівник проекту “Mahatch” Андрій Лімонтов (офіційний спонсор - Parimatch).

Амосова одразу оточили представники телеканалів з камерами и сотнями питань, діти фотографувались та збирали автографи на пам’ятних речах. Чемпіон показав публіці свій пояс та попри втому постарався відповісти на всі питання журналістів.

“Мені дуже приємно побачити всіх сьогодні вранці тут. Чесно, не очікував, що буде настільки багато людей та преси. Ми зробили те, що були повинні - виграли та забрали пояс. Вдячний всім за підтримку, привітання та неймовірний подарунок. Також хочу привернути увагу, якщо мені випала така можливість, підтримувати бійців та спортсменів не тільки тоді, коли вони досягли певного рівня, а й під час перших кроків. Для нас це дуже важливо”, - поділився емоціями чемпіон Bellator Ярослав Амосов.

Після довгого часу підготовки до бою, тепер у Ярослава є час на відпочинок та сім’ю, яка чекає на поповнення в кінці літа. А ми чекаємо на нові бої та перемоги чемпіона.