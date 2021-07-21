Беринчик проведе бій з Лобовим на голих кулаках в рамках івенту Mahatch у Палаці Спорту

24 липня ліга кулачних боїв Mahatch проведе івент у київському Палаці Спорту. У головному поєдинку вечора між собою зійдуться непереможний чемпіон світу з боксу Денис Берінчик проти «Русского Молота» Артема Лобова. Протистояння почало зароджуватися ще в березні цього року, коли Берінчик після свого бою вийшов у футболці "Лобов, давай влаштуємо бійку!". ММА-боєць прийняв виклик українця.

Так само свої бої проведуть учасники Гран-прі, переможець якого поїде на новенькій Toyota Camry. Всього 24 липня любителів змішаних єдиноборств чекає більше 30 боїв. Початок івенту о 10:00, мейн карду - 20:00, а головний бій вечора - 22:00.

Приходь та поринь в атмосферу нокаутів, несподіваних результатів і перемог на характері! Відкрий для себе світ Mahatch!

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