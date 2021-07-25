Денис Берінчик переміг зірку UFC Артема Лобова у бою на голих кулаках

24 липня у столичному Палаці Спорту відбулася найгучніша бійцівська подія року. В рамках ліги кулачних боїв Mahatch пройшов довгоочікуваний двобій Дениса Берінчика та Артема Лобова, за яким спостерігали більше 2000 фанатів єдиноборств. Олімпійський призер і діючий чемпіон WBO International та відомий боєць UFC зустрілися у поєдинку на голих кулаках.

Цей вид спорту вирізняється своєю яскравістю та видовищністю і останнім часом набирає все більше популярності. Сам Лобов почав виступати у такому форматі два роки тому, а для Берінчика це був дебют. Втім, варто зазначити, розмови про те, що Денис може перейти в ММА ходять вже давно і сам він постійно тренується не тільки як боксер. Денис не порушив традицію епатажних виходів і цього разу обрав стиль американського гангстера.

Бій був розрахований на 5 раундів по 2 хвилини кожен. Але ніхто не міг передбачити, чи побачимо ми повний двобій, чи все завершиться яскравим нокаутом. Сам Лобов перед боєм заявив, що спробує виграти достроково і піде вперед з перших секунд. Так, власне, і сталося. Втім, Берінчик був готовий до такого і відповідав Артему не менш небезпечними ударами.

В якийсь момент стало ясно, що перевага на боці Дениса. Лобов двічі побував у нокдауні і вже просто стояв у мішків. Берінчик не поспішав завершити бій достроково і почав методично обробляти Артема. Лобов тримався скільки міг, але на завершальний раунд він виходити відмовився. Тож, перемога у дебютному бої на голих кулаках залишилася за Берінчиком.

Не менш запеклим боєм вийшла зустріч Валерія Вигонського з Абубакаром Сулеймановим. На той момент публіка вже була заряджена попередніми поєдинками і буквально вибухала після видовищних ударів бійців. Дуже швидко стало ясно, що саме Валерій почувається більш впевнено, тим паче що його надихала запальна підтримка.

Відправити у нокаут суперника йому не вдалося, але у суддів не було сумнівів і вони одноголосним рішенням віддали перемогу саме українцю. Найголовніше - Валерій завоював щиру любов фанатів. Він запалював атмосферу навіть під час перерви, развалившись на мішках та жестами закликаючи Абубакара битися активніше. Тепер його боїв всі чекатимуть ще більше.

Вечір боїв Mahatch викликав неабиякий інтерес в української публіки. Поєдинки почалися ще зранку, і вже тоді до Палацу спорту почали сходитися фанати, яких ставало все більше. В підсумку ще задовго до головного бою зібрався повний зал шанувальників кулачних боїв.

На заході фанати кулачних боїв побачили понад 30 поєдинків. Українським вболівальникам кулачні бої явно припали до смаку. Вечір від Mahatch та Parimatch пройшов на найвищому рівні і залишив лише одне питання - коли зустрінемося знову?