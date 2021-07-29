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Ярослав Амосов продовжив контракт з Parimatch Україна і став бренд-амбасадором компанії

Ярослав Амосов продовжив контракт з Parimatch Україна і став бренд-амбасадором компанії
Оновлено 15:42 Сьогодні Телеграф

Перший український чемпіон Bellator Ярослав Амосов продовжив контракт з Parimatch Україна ще на один рік. Боєць MMA продовжить співпрацю з компанією в якості офіційного амбасадора. До цього такий статус був тільки у Конора Макгрегора і Майка Тайсона.

Ярослав Амосов братиме участь в соціальних ініціативах міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation, а також спільно з брендом Parimatch ініціювати проекти на підтримку розвитку масового спорту. Уже відомо, що за підтримки Parimatch планується провести комплексну реконструкцію спортивного клубу "Гермес" в Києві, в якому починав свій спортивний шлях майбутній чемпіон.

"Parimatch підтримували мене задовго до мого чемпіонства. У мене завжди вірили і я відчував цю підтримку. Мені хочеться, щоб більше хлопців могли розвиватися і тренуватися в хороших умовах. Тому ми з Parimatch будемо створювати круті проекти для підтримки масового спорту. До вересня вже заплановано реконструювати спортивний клуб "Гермес", в якому я починав свій шлях в єдиноборствах"- сказав непереможений боєць ММА Ярослав Амосов.

“Спортивні досягнення Ярослава Амосова, це відмінний приклад для бійців не тільки з України, а й з усього світу. Всі говорять про його успіх і інтерес до ММА в країні зростає. А всі наші молоді спортсмени бачать, до чого вони можуть прагнути. Чимало з них починають свій шлях там, де і починав Ярослав. Їм також важливо відчути підтримку, тому ми будемо раді допомогти Амосову в реконструкції спортивного клубу "Гермес", щоб поліпшити умови для тренувань хлопців та дівчат", - заявив директор зі зв'язків з громадськістю Parimatch Україна Вадим Місюра.

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Максим Іванов
Автор: Максим Іванов Заступник головного редактора
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MMA, Ярослав Амосов, Parimatch Україна.
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