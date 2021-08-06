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UFC 265: Гарний Хлопець проти Чорного Звіра

UFC 265: Гарний Хлопець проти Чорного Звіра
Оновлено 13:37 Сьогодні Телеграф

8 серпня у США відбудеться серія боїв UFC 265, де головною подією стане поєдинок Дерріка Льюїса та Сіріла Гане за звання тимчасового чемпіона у важкій вазі. Нагадаємо, що діючим чемпіоном є Франсіс Нганну, який виграв титул у березні цього року. Очікувалося, що він зустрінеться з Льюїсом, якому, до речі, програв три роки тому. Але Нганну поки не готовий проводити захист, тому в UFC вирішили не залишати фанатів ММА без шоу та організували інший гучний бій.

Аналітики Parimatch дають 76% на перемогу Сіріла і 24% на те, що виграє Деррік. У Льюїса в кар’єрі було 32 поєдинки, в яких він здобув 25 перемог (20 нокаутом, 1 здачею та 4 рішенням). При цьому американець програв 4 разів нокаутом, 1 здачею та 2 рішенням. Сіріл провів лише 9 боїв, але завжди перемагав (по три разу нокаутом, здачею та рішенням).

Француз Гане відрізняється своєю швидкістю. У важкій вазі в цьому з ним мало хто може потягатися. До 24 років у нього взагалі не було досвіду у боях. Він справжнє відкриття ММА. Цікаво, що його називають Гарним Хлопцем, тоді як Дерріка – Чорним Звіром. Льюїс поведінкою зовсім не схожий на Нганну і навіть встиг відсидіти у тюрмі.

Деррік не найкращий борець, тоді як у Сіріла з цим проблем немає. Можливо, він і не виграє поєдинок у партері, але точно створить там чимало проблем для суперника. Гане треба, у першу чергу, не потрапити під удар Льюїса. Це доволі різні бійці, але обидва проводять яскраві поєдинки. Тож, розчаруванням для вболівальників їх зустріч точно не стане.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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