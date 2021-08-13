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АФУ та Parimatch офіційно підписали договір про співпрацю

АФУ та Parimatch офіційно підписали договір про співпрацю
11:50 Сьогодні Телеграф

12 серпня в PMHUB відбулася презентація партнерства Асоціації футзалу України та титульного спонсора Parimatch.

Компанія стала спонсором Асоціації футзалу України у систематичній роботі з проведення матчів національної збірної України, чемпіонату України серед команд Екстра ліги, Суперкубка України, Кубка України, Матчу зірок та церемонії "Зірки року".

Контракт було підписано терміном на один рік з можливістю пролонгації ще на два роки.

Під час заходу АФУ та Parimatch представили ребрендинг логотипу Асоціації футзалу України та нове лого чемпіонату, який носитиме назву Parimatch Екстра ліга. Його розробкою займалося ірландське агентство Parkhouse.

АФУ и Parimatch_2

Новий сезон розпочинається з гаслом "перезапуск футзалу". Це словосполучення означатиме покращення висвітлення футзалу у медіасфері, активну роботу з вболівальниками та низку інших цікавинок.

"Для нас дуже важливо, щоб футзал вийшов на новий рівень, оскільки наші інвестицію напряму залежать від того як працюють асоціація та клуби. Коли ми підтримуємо певні види спорту - зазначаємо, що все залежить від них. Асоціація футзалу України продемонструвала, що вона готова розвиватися і я вже бачу, що сьогоднішній захід є кроком вперед й для нас. Це лише початок й далі буде більше. Мені дуже хочеться, щоб українським футзалом пишалися, а на матчах збиралися повні зали людей. Тож, ми тішимося від такого партнерства й з задоволенням докладемо максимум зусиль для розвитку асоціації. Ставлю це підписання на друге місце після початку співпраці з лондонським "Челсі", - Філіп Орлов, представник компанії Parimatch.

АФУ и Parimatch _3

"Відзначу, що Асоціація футзалу України проводить цілу низку змагань та має три збірних. Ця робота дозволила отримати пропозиції від різних партнерів. Ми обрали Parimatch не винятково через фінансову вигоду. Головна мета нашої співпраці полягає у розвитку футзалу як виду спорту. Компанія Parimatch готова використовувати свої знання й ресурси для цього процесу. Ми хочемо активніше працювати з вболівальниками, прагнемо, щоб футзал активніше висвітлювався у ЗМІ й прагнемо спільними зусиллями підвищити привабливість цього виду спорту. Parimatch є лідером ринку у своєму сегменті й для нас є почесною співпраця з таким лідером", - Сергій Владико, президент Асоціації футзалу України.

"Окрема увага відводитиметься спільній роботі Parimatch зі спортивним квитковим сервісом #1 в Україні Esport.in.ua в межах впровадження низки активностей для вболівальників. Тож прихильники спорту невдовзі будуть приємно вражені підготованими для них сюрпризами. Вже за 10 днів відбудуться матчі Parimatch Суперкубка України між жіночими та чоловічими командами. Квитки на цю подію можна придбати на сайті esport.in.ua", - зазначив Роман Порядченко, співзасновник та директор компанії Esports Group.

АФУ и Parimatch

Сили всіх партнерів направлені на розвиток футзалу в Україні та підняття його на новий рівень. Високі амбіції та команда професіоналів готові до нових викликів, а Parimatch заряджає на перемогу!

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 63

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Контракт, Спонсор, Париматч, договір, Асоціація футзалу України.
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