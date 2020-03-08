Колос і Шахтар влаштували гольову перестрілку із 7 голами (Відео)

Новини спорту:"Колос" і "Шахтар" забили 7 м'ячів у матчі футбольної Прем'єр-ліги України.

У матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос протистояв донецькому Шахтарю.

Тайсон відкрив рахунок вже 12-ій хвилині. Далі Мораєс подвоїв рахунок. До перерви господарі змогли провести кілька небезпечних моментів, а відзначилися після грубої помилки голкіпера гірників Пятова. На 60-ій хвилині Тете знову зробив перевагу гостей у два м’ячі. У середині другого тайму Гавриш реалізував пенальті. Через 9 хвилин Мілько реалізував ще один пенальті. Але вже на 81-ій хвилині Мораєс знову вивів вперед Шахтар.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

22 тур, 8 березня

Колос - Шахтар 3:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 12 Тайсон (пен), 0:2 - 31 Мораєс, 1:2 - 37 Мілько, 1:3 - 60 Тете, 2:3 - 67 Гавриш (пен), 3:3 - 76 Мілько (пен), 3:4 - 81 Мораєс

Нагадаємо, Шахтар знищив Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.