Чемпіонат Іспанії мінімум два тури проведе з порожніми трибунами

Влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох наступних турів Примери і Сегунди без уболівальників через поширення коронавірусу.
Ситуація в країні не така серйозна, як в Італії, де повністю зупинили всі спортивні заходи до 3-го квітня, але кількість хворих і померлих в Іспанії збільшується.
Не виключено, що в разі погіршення ситуації Іспанія візьме приклад з Італії.
Через два тури режим матчів без уболівальників може бути продовжений на більш тривалий час.
Ситуація з коронавірусом може вплинути на проведення головних спортивних подій року - Євро-2020 і Олімпіади.