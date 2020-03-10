Чемпіонат Іспанії мінімум два тури проведе з порожніми трибунами

Новини спорту:Поки що не такі кардинальні заходи, як в Італії.

Влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох наступних турів Примери і Сегунди без уболівальників через поширення коронавірусу.

Ситуація в країні не така серйозна, як в Італії, де повністю зупинили всі спортивні заходи до 3-го квітня, але кількість хворих і померлих в Іспанії збільшується.

Не виключено, що в разі погіршення ситуації Іспанія візьме приклад з Італії.

Через два тури режим матчів без уболівальників може бути продовжений на більш тривалий час.

Ситуація з коронавірусом може вплинути на проведення головних спортивних подій року - Євро-2020 і Олімпіади.