Ярмоленко повертається на поле у складі молодіжного Вест Хему

Новини спорту:Українець повертається на поле після травми.

Український легіонер «Вест Хема» Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі молодіжної команди «молотобійців» (U-23) на матч 1/4 фіналу Міжнародного кубка Прем'єр-ліги проти «Дербі».

Ярмоленко провів останній матч 16 грудня 2019 року, коли отримав травму стегна. У поточному сезоні 30-річний українець провів 15 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

Матч «Дербі» U-23 - «Вест Хем» U-23 відбудеться сьогодні, 10 березня. Початок о 21:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко подешевшав на 3 мільйони євро.